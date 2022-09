Heracles met Jan Bosch (74) op zoek naar nieuwe plek in stadion

Heracles-directeur Rob Toussaint betreurt de kwestie en baalt van de manier waarop het verhaal van Bosch in de krant is gekomen: „We gaan met deze supporter tot een bevredigende oplossing komen. Daarover zijn we met hem in gesprek”.

Alternatieven gezocht

Toussaint benadrukt dat er vorig seizoen al in overleg met Bosch is gekeken naar alternatieve plaatsen in het stadion: „Maar die waren voor hem geen optie. Het is dus ook beslist niet zo dat we deze man hebben geweerd uit het stadion. Zo gaat Heracles natuurlijk niet om met supporters.”

Naast pilaar op rollator

De trouwe jaarkaarthouder is aangewezen op een rollator. Voorheen bezocht hij met zijn broer de wedstrijden. Maar zijn vaste begeleider is overleden. Bosch kan niet zelf uit zijn tribunestoel overeind komen. Op advies van stewards verkaste hij naar de doorloop boven Vak O waar hij, naast een pilaar, op zijn karretje mocht zitten.

Maatregelen stadion

Tot zaterdag 26 februari (Heracles-PEC), toen werd hem verteld dat dat vanwege de veiligheid niet meer was toegestaan. Dat had volgens Toussaint te maken met accute beveiligingsmaatregelen. Uit onderzoek bleek dat versteviging van stadiondelen nodig was. Daardoor werden tribunes afgesloten, kaartverkoop stilgelegd en bewegingen van supporters geminimaliseerd. Daardoor moest ook Bosch zijn ‘zittende staanplek’ inleveren.

Zo ga je niet om met fans, bedenk een oplossing voor die man!

