Heracles niet opgewassen tegen versterkt Jong Ajax en gaat kopje onder

De degradant van het afgelopen seizoen leverde na een ongeslagen reeks van vier wedstrijden op het trainingscomplex De Toekomst drie punten in in de strijd om promotie. Na een moeizaam gelijkspel tegen MVV was de ploeg niet bij machte indruk te maken in Amsterdam. Van het frisse spel in de eerste drie wedstrijden was weinig meer over. Met gebogen hoofd liepen de spelers achter de tegenstander aan.