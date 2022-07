Heracles schiet vijfmaal raak tegen De Treffers

Voor de Almelose eerstedivisionist waren Sem Scheperman, Sinan Bakis en Gijs Besselink trefzeker. De twee laatste spelers scoorden beiden tweemaal raak tegen de ploeg uit de tweede divisie.

Trainer John Lammers zag zijn elf spelers aan het werk die vrijdagavond tegen NEC (3-1 nederlaag) niet in actie kwamen. „We wilden ook dat zij nog eens negentig minuten in de benen hadden”, sprak de oefenmeester na afloop van het laatste oefenduel.

Niet alle kansen benut

Dat Lammers Heracles ‘slechts’ vijfmaal wist te scoren, was een tegenvaller. De uitslag had veel hoger kunnen zijn, als de ploeg alle kansen had benut. Zo schoot spits en aanvoerder Sinan Bakis tweemaal raak, maar trof hij ook de paal terwijl het doel leeg was. Iets om nog aan te werken, aldus Lammers na afloop. „Ik heb veel goede dingen gezien vandaag. Mooie aanvallen en combinaties, die helaas niet werden afgemaakt.”

Gijs Besselink

Scheperman opende de score in de zesde minuut. Daarna was het Bakis die de tweede treffer voor zijn rekening nam. Vlak voor rust was er een fraai doelpunt van Gijs Besselink, de speler uit de Academie die tijdens de oefencampagne mocht aansluiten bij de selectie en ook in de laatste wedstrijd op het middenveld stond. Het was zijn eerste doelpunt in het vlaggenschip van Heracles.

De jeugdspeler verzilverde zijn goede optreden met een tweede doelpunt in de tweede helft, waarna Bakis de eindstand op 5-0 bepaalde. Van De Treffers had Heracles weinig te duchten. Op een paar eenvoudige schoten op het doel van Robin Jalving na, kon de ploeg uit Groesbeek het de gastheren niet echt lastig maken.

Halverwege de tweede helft verving Olaf Kok (afkomstig uit de eigen academie) nieuwkomer Sylian Mokono en in de slotfase mocht Bilal Bacacikoglu nog even het veld in voor Elias Sierra.

Heracles: Robin Jalving, Sylian Mokono, Marco Rente, Matteo Les, Chiel Oude Keizer, Gijs Besselink, Sem Scheperman, Melih Ibrahimoglu, Kasper Lunding, Sinan Bakis, Elias Sierra.

Heracles - De Treffers 5-0 (3-0)

1-0 Scheperman, 2-0 Bakis, 3-0 en 4-0 Besselink, 5-0 Bakis.