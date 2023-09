Heracles shopt bij Stuttgart vervanger van geblesseerde spits Hornkamp: Mohamed Sankoh op huurbasis in Almelo

Zwemgroep voor mensen met overge­wicht zoekt nieuwe leden: ‘Niemand hoeft je in badpak te zien’

Bij het Twentebad in Hengelo is er een zwemgroep voor mensen ‘met een maatje meer’. Een besloten uurtje, waarbij de zwemmers niet in badkleding het hele bad door hoeven. Ze zijn op zoek naar nieuwe leden. Zwemster en contactpersoon Janine Lamberts vertelt waarom de groep voor haar zo belangrijk is.