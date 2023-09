Heracles-trainer John Lammers blij met snel handelen van club in noodsituatie: ‘We waren voorin te mager’

Dwalen met je ziel onder de arm tussen de graven? Een luisterend oor is opeens dichtbij in Almelo

Mensen die met hun ziel onder de arm over de begraafplaats sjokken. Tevergeefs zoekend naar iets of iemand. Vechtend tegen verdriet, worstelend met de leegte. Het is dagelijkse praktijk tussen rustplaatsen en grafstenen. Een beetje aandacht kan helpen. Na Kampen is ook Almelo begonnen met vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. „Elkaar even aankijken kan al genoeg zijn.”