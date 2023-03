Heracles-trainer John Lammers tempert hoge verwachting tegen FC Den Bosch: ‘Dit is niet de ploeg die met 13-0 heeft verloren’

Toch tien erfgenamen voor vervallen spookhuis in Wierden gevonden: ‘Ze moeten vóór 1 mei reageren’

Bewoners uit de Wierdense Iepenlaan hoeven niet lang meer aan te kijken tegen de griezelige, ingezakte en overwoekerde woning in hun straat. Het Rijksvastgoedbedrijf wil dat het huis zo snel mogelijk wordt opgeruimd en opgeknapt. De vraag is nu alleen of de organisatie dat zelf doet of de erfgenamen die toch nog gevonden zijn.