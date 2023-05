Heracles: van uitgelachen en bespot naar club op poleposition voor de titel

Bouw zwembad Twenterand ‘slechts’ 8 ton duurder: ‘Als ik kijk naar omliggende gemeenten doen we het best goed’

De bouw van het nieuwe zwembad in Vriezenveen wordt 800.000 euro duurder dan aanvankelijk begroot. Oorzaak: de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Maar in andere gemeenten komt er niet eens een zwembad of lopen de kosten de spuigaten uit. Wat dat betreft houdt Twenterand het nog binnen de perken. Wat is het geheim?