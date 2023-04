Heracles wacht nog op duidelijkheid over blessures Laursen en Azzaoui

Overijssel maakt massaal bezwaar tegen WOZ-waar­de, Enschede koploper

Huizenbezitters in Overijssel hebben vorig jaar op grote schaal bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde van hun woning. Het aantal van in totaal bijna 20.000 ingediende bezwaren ligt ruim 23 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Enschede met 3203 bezwaren was de absolute koploper in de provincie.