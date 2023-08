Het favoriete woord van verslaggever Henk uit Almelo: dit fenomeen houdt mij al zo lang bezig

met video Motorrij­der raakt zwaarge­wond bij aanrijding met auto in Almelo, weg afgesloten voor onderzoek

Een motorrijder is ernstig gewond geraakt nadat de bestuurder in aanrijding kwam met een auto. Het ongeval gebeurde in de buurt van het bedrijf Timberland in Almelo. De bestuurder van de auto is aangehouden, zo meldt de politie.