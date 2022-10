Het levenswerk van Jan Braamhaar is van de Bornerbroekse aardbodem verdwenen, maar treuren doet hij niet: ‘Er komt iets heel moois voor terug’

Cel en hulpverle­ning voor wanhopige Almelose N. (39) na brand in flat

ALMELO - Erika N. (39) uit Almelo is veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden waarvan 12 voorwaardelijk en een verplichte opname in een kliniek. Zij stichtte vorig jaar brand in haar flat aan de Rembrandtlaan.

17 oktober