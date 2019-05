Hoe Chiara (22) de afterparty in Almelo nooit haalde en omkwam op een Duitse snelweg

Column Polen hebben recht op een fatsoen­lijk huis, de buren op nachtrust

16:18 We leren onze kinderen dat ze gastvrij moeten zijn. Vriendjes en vriendinnetjes zijn altijd welkom. Zo mogen mee-eten en blijven slapen. Als we spullen over hebben, geven we dat aan mensen die het harder nodig hebben dan wij. Als we geld over hebben geven we het aan mensen die het harder nodig hebben dan wij. Zo proberen we allemaal het goede te doen, althans daar ga ik vanuit.