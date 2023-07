Hoe het Wijkplatform Aalderinkshoek na flinke bonje verdween: ‘Ze vinden ons maar lastig’

Oproep oud-notaris Wim Gaalman uit Oldenzaal: ‘Twente moet in beweging komen tegen giftreinen’

Over de giftreinen op het Twentse spoor wordt al jaren gepraat. Maar minder worden het er niet, eerder meer. De staatssecretaris erkent dat ze juridische middelen heeft om in te grijpen, maar kiest daar niet voor. Oldenzaler Wim Gaalman is het beu en roept landelijke politici én Twentenaren op in beweging te komen tegen giftreinen.