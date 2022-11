Hoe kruisboogschutter Kenzo K. zich oppompte met agressie, tot hij ontplofte

Twenterand sorteert voor op de opvang van asielzoe­kers, burgemees­ter blij met nieuwe asielwet: ‘Blijkbaar nodig’

VRIEZENVEEN – Voor de nieuwe asielwet staat het licht in Den Haag nog maar net op groen, maar Twenterand gaat al aan de slag met de opvang van asielzoekers. Dinsdagavond stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met een voorstel om vluchtelingen te spreiden over kernen op kleinschalige wijze, onder meer in flexwoningen.

