Hoe leven jonge vluchtelingen aan de Ypeloweg in Wierden? Een kijkje achter de voordeur

met video ‘Fruitko­ning’ Aart brengt al 40 jaar vitamien­tjes aan huis in Twente: ‘Ik ken bijna al mijn klanten bij naam’

Aart Beumer uit Rijssen rijdt al zo’n 40 jaar in Twente rond om zijn fruit en groente aan de man te brengen. Wat is er makkelijker dan boodschappen doen in een bus die voor je huisdeur staat? En dat nog wel door ‘De Fruitkoning’. Zijn klantenkring is flink gegroeid, dankzij berichtendienst WhatsApp, en de coronapandemie...