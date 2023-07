Hoop voor plots gestopt Twents gevangenisproject Huis van Herstel in Almelo

Keerpunt22 vindt tijdelijke vervanger voor zieke wethouder Oude Avenhuis

Frank Niens uit Raalte wordt door de politieke partij Keerpunt22 voorgedragen als vervanger voor de zieke wethouder Martin Oude Avenhuis. De 57-jarige Niens is nu nog gemeenteraadslid in Raalte voor de lokale partij Gemeentebelangen Raalte. Hij heeft bovendien ervaring als wethouder, een rol die hij acht jaar - van 2014 tot 2022 - heeft ingevuld in Raalte.