Huh?! Hierom wordt Best Singer van Almelo dit jaar gekozen in Rijssen

indebuurt.nl Breakdan­cer Jasmijn (20) vliegt de wereld over: 'Ik wil de Olympische Spelen halen'

Jasmijn Nölting (20) uit Almelo is dagelijks bezig met breakdance, al ging dat in het begin moeizaam. “Ik trainde wel, maar nam het lange tijd niet serieus. Ik had niet het gevoel dat ik het ging maken.” Dat gevoel is veranderd, ze gaat er nu vol voor. Deze maand doet Jasmijn in Brazilië mee aan een voorronde voor de Olympische Spelen.