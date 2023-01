Hulpverleners in Almelo boos na brutale diefstal AED: ‘Kan je zoontje of moeder zijn die hartstilstand krijgt’

Buitenseks blijkt overval, twee Ensche­deërs veroor­deeld tot taakstraf­fen na aanval in park

Twee mannen uit Enschede zijn veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur omdat zij in 2019 met geweld een man probeerden te beroven in Enschede. Het slachtoffer was naar het Ledeboerpark gekomen voor buitenseks, maar zijn date bleek een lokmeisje te zijn. De rechters in Almelo legden een hogere straf op dan was geëist.

26 januari