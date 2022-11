Ico (64) uit Almelo is klimaatactivist: ‘Iets doen werkt helend’

Eva (47) uit Almelo zwaaide 20 jaar de scepter over het Proeflo­kaal België: ‘Ik was zowel psychologe als politie­agen­te!’

ALMELO - Een stalker, een man in een koeienpak. Maar een paar voorbeelden waarmee uitbaatster Evalyn Roberg (47) uit Almelo werd geconfronteerd in het Proeflokaal België. Ze was twintig jaar hét gezicht van deze kroeg. De hoofdconducteur in opleiding kijkt terug op een bijzondere tijd.

2 november