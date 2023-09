Iedereen in Almelo kent de theekoepel, Ben en Louise geven nu voor het eerst een inkijkje: ‘Dit is genieten’

Stelling | Meedoen en genieten van de Singelloop is belangrij­ker dan je tijd

De Singelloop in Enschede gaat zondag door, maar er zijn vanwege de hitte wel enkele aanpassingen. Zo is de 10 Mijl komen te vervallen. De organisatie doet ook een beroep op de deelnemers. „We willen jullie op het hart drukken goed op jezelf te letten en je eigen gezondheid én die van anderen altijd in acht te nemen.”