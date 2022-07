In Almelo worden deze zomer honderden activiteiten georganiseerd: ‘Kinderen maken zich niet druk om hitte’

FestivAlmelo is een organisatorisch huzarenstukje van medewerkers van Avedan, Sportbedrijf Almelo, Studio 15 en diverse andere partners. Het is sinds vorig jaar in de plaats gekomen van de zomerwijkweken. De winst zit hem in het activiteitenaanbod dat zich over alle wijken en Aadorp en Bornerbroek spreidt.