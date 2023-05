In beeld | Dit was de huldiging van Heracles Almelo op bomvol Marktplein

Promoveren ‘was mooi en moest’ vindt Hendrie Krüzen: ‘Maar niets gaat boven een kampioens­feest’

Hij stond vorig jaar symbool voor de reset van Heracles. Ras-Almeloër en oer-Heraclied Hendrie Krüzen keerde na zes jaar terug bij zijn club. In de rol van assistent-trainer moest hij zijn bijdrage leveren aan de terugkeer van Heracles in de eredivisie. Gisteren was hij het feestvarken in de hectiek van de kampioenshuldiging.