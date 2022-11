In de fabrieken van BMW ‘zappen’ ze met Tyro-afstandsbedieningen uit Almelo

Ark van Noach in Almelo verworden tot populaire hangplek: ‘Een stelletje bedreef hier de liefde’

ALMELO - Daklozen slapen erin, hangjongeren vinden het een fijne schuilplek en een buurvrouw zag er een stel de liefde bedrijven. De heilige boot die de Ark van Noach heet, is in Almelo in anderhalve week tijd een jeugdhonk geworden.

9 november