In Filmhuis Almelo al 50 jaar geen chips, popcorn en lopende bediening: ‘Wij draaien in alle rust die mooie pareltjes’

Hij is de pure filmliefhebber. Een fijnproever die niets heeft met Netflix of een avondje in een onrustige bioscoop. „Een film moet je rustig, ongestoord in het donker kunnen bekijken”, stelt hij. „Zonder mobiele telefoons in de buurt, gekraak van chipszakjes, gekauw op popcorn of een rondlopende horecabediende”.