In Huize Alexandra is in feite een ‘klein Oekraïens dorpje’ ontstaan: ‘Trots hoe gul Almelo is’

Met video Rieks (102) krijgt avondje Heracles Almelo cadeau

ALMELO – Eigenlijk is Almeloër Rieks Davenschot pas een jaar of zes écht Heraclessupporter. Toch kreeg hij vorige week woensdag een officiële uitnodiging van Heracles om maandagavond in Erve Asito bij de wedstrijd tegen MVV te zijn. Rieks werd die woensdag namelijk 102 jaar oud en is daarmee de oudste man van Almelo.

30 augustus