In vijf stappen een nieuw verpleeghuis voor Het Meulenbelt: groter, ruimer, moderner, en toch op minder grond

Waar het hele land om schreeuwt, gebeurt al bij Trivium Meulenbelt Zorg (TMZ). De organisatie bouwt met een nieuw en modern verpleeghuis aan de toekomst. Omdat de huidige bewoners natuurlijk tijdens de bouw wel ergens moeten blijven wonen, gebeurt alles in vijf stappen. Stap twee is op 15 september klaar. Iets later, op 3 oktober, verhuizen bijna zestig ouderen van de woongebouwen Herinckhave en Twickel naar de nieuwe afdeling psycho-geriatrie. Met het 5-jarige bouwproject is na een flinke voorbereiding in 2022 begonnen.