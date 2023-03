In Zwolle al jaren gedoe over gebedsoproep moskee, terwijl in Almelo geen wanklank klinkt. Hoe kan dat?

Twee auto's in de sloot na ongeluk in buitenge­bied van Vriezen­veen, vrouw gewond naar ziekenhuis

Twee auto's zijn zaterdagmiddag met elkaar in botsing gekomen bij Vriezenveen. Beide voertuigen belandden na de klap in een sloot. Een vrouw raakte hierbij gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.