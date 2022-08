Incident met gevaarlijke stoffen aan de Twentepoort West in Almelo, pand ontruimd

Almelose ouderen op pad voor twee weken zomeracti­vi­tei­ten

ALMELO - Wie de komende weken groepen ouderen in en rond Almelo ziet fietsen of wandelen, die kijkt waarschijnlijk naar een activiteit van de Zomerschool Almelo 2022. Vanaf deze maandag tot en met vrijdag 26 augustus zorgen de gezamenlijke ouderenbonden in Almelo er voor dat ouderen wat leuks te doen hebben in de vakantie.

14 augustus