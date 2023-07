Ineke uit Almelo is 75, maar klimt zo voor duizenden toeschouwers een rhönrad in: ‘Ik ben topfit’

Vrees voor einde 100-jarige Egbertus­kerk: ‘Sloop van dit monument mag nooit gebeuren’

De Egbertuskerk moet worden behouden voor Almelo. Daarvoor mag zelfs de bestemming van het monument worden verruimd, klinkt het in het gemeentehuis. Nu eigenaar St. Joseph het gebouw in de verkoop heeft gezet, is de vrees groot dat de sloopkogel op korte termijn in stelling wordt gebracht om korte metten te maken met het markante kerkgebouw.