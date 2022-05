Initiatiefnemers Teun en Maurice van supersessies in Almelo: ‘Als het goed gaat, lijkt het alsof je boven het podium zweeft’

ALMELO - Teun Brugman en Maurice Slot bedenken voor elke Supersessie in café De Stam een nieuw thema: van een avondje Elvis tot de Red Hot Chili Peppers. De serie livemuziek wordt vrijdag hervat met een Rage Against the Machine tribute.

Bassist Teun (35) en drummer Maurice (33) deden hun idee voor de Grolsch Supersessies op bij café MILES in Amersfoort, waar elke vrijdagavond een live sessie wordt gehouden. Collega-muzikant Toon Eppink, tevens kroegbaas van De Stam, stemt in met het voorstel om deze vorm van livemuziek in Almelo te importeren. Vier keer per jaar is het podium van De Stam voor Teun, Maurice en enkele gastmuzikanten die voor de gelegenheid worden uitgenodigd om mee te spelen.

Avondje Elvis

Teun: „De eerste keer deden we de supersessie met zanger en gitarist John Hayes die bekendheid kreeg als gitarist van rockband Mother’s Finest. Toen speelden we covers van verschillende bands. Daarna kozen we steeds een thema uit voor de sessies, zoals een avond met nummers van Elvis of een Woodstock tribute, met nummers van artiesten die op dat beroemde festival stonden onder wie Santana en Joe Cocker.”

Quote Het is een heerlijke uitlaat­klep Teun Brugman

Spontaniteit

De werkwijze is steeds hetzelfde: Teun en Maurice vragen muzikanten die ze kennen om mee te doen. Wie instemt, wordt gevraagd thuis twintig tot dertig nummers in te studeren. „We spelen dus voor het eerst samen op het podium van De Stam. Het komt de spontaniteit ten goede. En als je de nummers kent, dan is het niet heel spannend. ”

Hij vervolgt: „Alleen als je je niet goed voorbereidt, kan het lastig worden, vooral voor je medemuzikanten. Dan krijg je op het podium op je donder, haha. Vaak gaat ’t om kleine foutjes, waar het publiek niks van merkt. Je staat dan toch minder lekker op de planken.”

Beste band ter wereld

Eén keer werd er volgens Teun toch stiekem ‘een halve repetitie’ gehouden. Het was in de aanloop naar een sessie met nummers van Queen. „De beste band ter wereld”, zegt Teun zonder aarzelen. „Waarom? Omdat in die groep vier achterlijk goede liedjesschrijvers zitten. Ik vond dat spannend om te spelen. Want die nummers van Queen moeten op zo'n avond wel staan, anders slaat het nergens op.”

Op sommige avonden gaat het zo goed, dat de muzikanten een paar centimeter boven het podium zweven, bij wijze van spreken. Teun: „We vonden het jammer om het bij één keer te laten. Daarom pakken we vrijdag de draad weer op met nummers van Rage Against the Machine. Ook heerlijk om daar weer live mee te beginnen, je kunt helemaal uit je dak gaan. Het is een heerlijke uitlaatklep.”

Voor die komende sessie zijn de professionele gastmuzikanten zanger Arjen Koekoek uit Amsterdam en gitarist Mick Hup uit Harderwijk. Beide gasten zijn op meerdere fronten actief in de muziek.

De Grolsch Supersessie begint vrijdagavond om 21.30 uur bij café De Stam, Grotestraat 129 in Almelo. De entree is gratis.

Volledig scherm Maurice Slot, mede initiatiefnemer van de Grolsch Supersessies in café De Stam. © Annina Romita