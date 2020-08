Insectenbeet veranderde leven Verona (25) dramatisch: ‘Heb altijd pijn’

Ze was nog een tienermeisje toen het gebeurde. „Met ons gezin woonden we landelijk, vlakbij koeien. En waar koeien zijn, zijn ook dazen. Toen ben ik een keer gebeten”, zegt Verona Hendriksen. Het bleek het begin van jarenlange ellende.



„Er ontstond meteen een grote, rode kring op mijn lijf zoals je ook ziet na een tekenbeet. Op dat moment wist ik niet wat die rare vlek te betekenen had. Ik ben allergisch, dus ging ik er vanuit dat het misschien daar mee te maken had. Een dag later belde ik de dokter. Die adviseerde me om er een koud verband om te doen.”