Inspectie tikt ziekenhuis in Almelo op vingers: spoedpatiënten onvoldoende ingelicht over pacemaker

Vijf vragen aan Cultuurma­ke­laar Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland zet er na negen maanden een punt achter: ‘Nu écht inhoude­lijk betrokken’

In augustus 2022 begon Dries Banierink als de nieuwe cultuurmakelaar van Oldenzaal, Dinkelland en Tubbergen. Na negen maanden heeft hij besloten er een punt achter te zetten. Wel blijft Banierink actief in het ‘Oldenzaalse culturele veld’, maar in een andere rol.