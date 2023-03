Invaller Marko Vejinovic blij met aandeel in zege Heracles: ‘Ik vind dat ik altijd moet spelen’

met video Nelson (32) uit Wierden is chef-kok bij De Librije: ‘Mijn dochtertje eet thuis liever de pasta pesto van mama’

Na de middelbare school wist Nelson Tanate (32) uit Wierden niet wat hij wilde worden. Hij had een bijbaantje in een restaurant en koos daarom, zonder te diep na te denken, voor de horecaopleiding aan het ROC van Twente in Almelo. Een goede keus? Zonder meer, want jaren later werkt Tanate als chef-kok bij De Librije in Zwolle.