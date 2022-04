Inwoners Aadorp ‘te laat’ met bezwaar tegen verruimen geluidsnorm petflessenfabrikant

Jurist Middelkamp was dubbel gewaar­schuwd voor uitslui­ting Almelose gemeente­raad; ‘Hij heeft in zijn eigen voet geschoten’

ALMELO - Jurist Marcel Middelkamp had kunnen weten dat hij geweigerd zou worden als raadslid voor de gemeente Almelo. Hij is daar twee keer voor gewaarschuwd door de commissie die de geloofsbrieven van aspirant-raadsleden onderzoekt. Voorzitter Van Saane betreurt de uitsluiting. „Ik wou dat we de klok konden terug draaien.”

10:13