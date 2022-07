Je kind nu even achterlaten in de auto? Dit is wat extreme hitte met je doet

Celstraf voor ‘broze en oudere’ hennepkoe­riers die honderden kilo’s smokkelden voor Almelose hennepben­de

Adèle E. (61) en Berend Jan R. (65) zijn door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor het smokkelen van honderden kilo’s hennep naar grote steden in Duitsland. Zij werkten voor een grote hennepbende uit Almelo. De vrouw is veroordeeld tot 8 maanden cel, de man moet 32 maanden zitten.

