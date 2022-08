Je kunt het je nog nu voorstellen, maar komende winter ligt er opnieuw een ijsbaan in hartje Almelo

Voor het eerst sinds vele jaren was er afgelopen jaar weer een ijsbaan in de stad. De kunstmatige ijsvloer werd aangelegd op een bijzondere plek. Op een enorm ponton in de havenkom. Door corona kon dat niet eerder dan in de voorjaarsvakantie.

7000 deelnemers

Dat neemt niet weg dat Almelo on Ice een doorslaand succes was. Maar liefst 7000, vooral jeugdige schaatsers, bonden de smalle ijzers onder. Het gemeentebestuur wil daarom graag dat de ijspret in hartje stad wordt geprolongeerd. „Het was de bedoeling om iets extra’s voor de jeugd te doen. De eerste editie van de ijsbaan in de binnenstad is goed verlopen en trok veel bezoekers. De speciale locatie op het water in de havenkom bracht het evenement iets extra's. Naast ontspanning wordt er ingezet op beweging. Dit alles is aanleiding voor een vervolg”, prijst het college van burgemeester en wethouders.