Jongen in elkaar geschopt in Almeloos steegje, politie op zoek naar drietal mannen

Uitgaan in Twente De Twentse keet als veilige eerste stap in de uitgaanswe­reld: 'Als je een tik op je bil krijgt van iemand die je kent, is dat heel anders’

ALMELO/AMSTERDAM - Van de keet in Twente naar het Leidseplein in Amsterdam: het is nogal een overstap. Dat merkt ook de Almelose Britt Timmerije (18), die op haar veertiende voor het eerst een keet binnenstapte en nu voor haar opleiding in Amsterdam woont. Een keet is een veilige manier om te beginnen met uitgaan, merkt ze.

9 januari