Jongetje (6) aangereden in Almelo en met traumahelikopter naar ziekenhuis

Cultuur­fonds beloont 40 projecten in Overijssel, 20.000 Euro voor ‘Van Katoen en Water’

ALMELO - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar financiële steun verleend aan veertig cultuur-en natuurprojecten in de provincie. In totaal werd voor een bedrag van 137.600 Euro uitgekeerd.

7 juli