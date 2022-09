Jurist John Eshuis mag in rechtszaal niet meer de degens kruisen met Almelo, want hij is nu raadslid

A. (56) uit Almelo vrijgespro­ken van grensover­schrij­dend gedrag jegens thuiszorg­me­de­werk­ster

ALMELO - Er is onvoldoende bewijs dat Ahined A. (56) uit Almelo grensoverschrijdend seksueel gedrag vertoonde tegenover een thuiszorgmedewerkster. Dat is de conclusie van de rechtbank in Almelo in de strafzaak tegen A.. De man kreeg wel 20 uur werkstraf omdat hij dierenporno bezat. Sinds 2010 is het bezitten van beelden waarop seks met dieren te zien is verboden.

28 september