Kampioenskoorts rond Heracles stijgt: binnenstad Almelo maakt zich op voor groot feest

Bijna gaat het mis bij vorming bestuur waterschap Vechtstro­men: nieuwe eisen van BBB

Het mislukken van de onderhandelingen om tot een ‘breed bestuursakkoord’ te komen in het waterschap Vechtstromen, is nipt voorkomen. Volgens een deel van het bestuur kwam de BoerBurgerBeweging met nieuwe eisen voor een conceptakkoord, waar eigenlijk al goeddeels overeenstemming over was.