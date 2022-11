Kans groot dat Hornbach tóch nog naar Almelo komt; na tien jaar geharrewar

Weet jij veel over muziek? Dan heeft Tom uit Almelo voor jou de ultieme test

ALMELO - Tom Weel omschrijven als dé popprofessor van Almelo is geenszins overdreven. Als hij een popquiz doet, lijkt het wel alsof de man echt alles weet over muziek. En dat is maar goed ook, want zondag begint deel twee van een nieuwe serie quizzen in café België.

25 oktober