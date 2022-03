Kate (27) vluchtte voor de oorlog, maar werkt in Almelo remote alweer door: ‘Stuur team van 130 mensen aan’

Blundertje bij het CDA? Almelo al lang niet meer de groenste gemeente van Twente (integen­deel zelfs)

ALMELO - Het staat trots opgetikt in het verkiezingsprogramma van het CDA in Almelo: ‘Almelo is de groenste gemeente in Twente’. De feitencheckers van het KRO-NCRV-programma Pointer zochten dat uit en komen tot een totaal andere conclusie. Almelo blijkt in de verste verte niet de groenste gemeente van de regio. Het CDA blijft echter bij haar standpunt.

14 maart