Kermis met spektakel en knallend vuurwerk in hartje Almelo

Bijzonder: Bjorn uit Rijssen levert aquaria voor zorginstel­lin­gen, ‘want bewoners knappen ervan op’

RIJSSEN/ALMELO - Niet de televisie, maar het aquarium trekt in het Almelose verzorgingshuis Hoog Schuilenburg de meeste aandacht. De tank met kleurrijke vissen staat er niet alleen vanwege de schoonheid, hij is van groot belang voor het welzijn van de bewoners. Bjorn Schuiling van Aquadeco in Rijssen weet er alles van: hij is de enige in Nederland die echte zorgaquaria levert.

23 augustus