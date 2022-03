Kijk hier het tweede Almelose verkiezingsdebat: rumoer over sociale problemen

Samenstelling college

De twee debatten in lunchroom Feijn (de eerste was maandag 21 februari) zijn georganiseerd door de Twentsche Courant Tubantia, AAVisie en de bibliotheek. Alle deelnemende partijen aan de verkiezingen kwamen aan bod in acht discussieblokken per avond. De leiding was in handen van Henk Bouwhuis en Henk van Schuppen van Tubantia.