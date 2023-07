Kijktip: deze oud-Almeloër doet deze zomer mee aan De slimste mens

In de tweede klasse van het amateur­voet­bal is anderhalf uur reizen naar een uitduel geen uitzonde­ring: ‘Dit begint op profvoet­bal te lijken’

Waar de gemengde afdelingen (zaterdag- en zondagclubs) in de hogere klassen van het amateurvoetbal in de regio veelal op enthousiasme kunnen rekenen, was het voor de tweedeklassers op zondag even slikken. De versterkte degradatie en overstappers naar zaterdag laten zich hier extra gelden. Het gevolg: verre uitwedstrijden en onbekende tegenstanders.