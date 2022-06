Kinderen uit Oekraïne leren Nederlands op Het Palet in Rijssen en Almelo; De juf geeft les met een vertaalapp

Een paar maanden zijn ze nu in Nederland. Een deel sinds begin maart, een deel sinds mei. Ze wonen in tijdelijke opvang, bij gastgezinnen en op andere plekken. Wat hen bindt, is dat ze in een vreemd land terecht zijn gekomen en ze de taal niet spreken. In veiligheid, dat wel. En zonder constant luchtalarm, maar toch, in een vreemd land. De meeste oorlogsvluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. De mannen zijn vaak achtergebleven. Om te vechten, of zoals een Oekraïens jongetje trots op school vertelde, te koken voor de soldaten.