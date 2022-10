Klacht jaagt organisatie Autorodeo Harbrinkhoek flink op kosten

Uit diverse onderzoeken bleek het geen probleem om het autosportevenement te houden aan de Vleerweg, tussen Harbrinkhoek en Albergen. Een extern bureau voerde onder meer een flora- en faunascan uit en deed een geluidsmeting. De uitkomsten waren steeds in het voordeel van de stichting. Een keer per jaar lekker crossen over een onverhard circuit, mocht geen beletsel zijn.

„Allemaal mooi en aardig”, aldus Martijn Mensink van de stichting, „maar hier zaten we niet op te wachten. We hadden net weer wat vet op de botten. Gelukkig werd onze laatste rodeo goed bezocht, zo'n tweeduizend toeschouwers over de hele dag.”

Tien jaar geldig

De stichting Autorodeo Harbrinkhoek, opgericht in 2014, ontving eerder een omgevingsvergunning voor de jaarlijkse cross aan de Vleerweg in Albergen. Die vergunning is liefst 10 jaar geldig. En dat blijft nu ook zo, want de bezwaarschriften commissie adviseerde om het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen in stand te houden. Dat advies werd overgenomen door het college van Tubbergen.

Drukken toegestaan

De deelnemers aan een autorodeo rijden op een onverhard circuit, waarbij het is toegestaan om met het voertuig tegen andere wagen aan te drukken. Het is echter uitdrukkelijk verboden om op stilstaande tegenstanders in te rijden. Ook mag er niet worden aangereden tegen de bestuurderszijde. Het levert doorgaans spectaculaire races op, waarbij de bestuurders doorgaans in omgebouwde sloopauto's rijden. Een autorodeo lijkt weliswaar op een autocross, maar bij de rodeo-versie is meer toegestaan.