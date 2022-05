Kleding achtergelaten in Almelose wijk De Riet: ‘Mogelijk weggenomen van een waslijn’

Op camera's van één van de woningen in die straat is te zien dat twee mannen in de nacht voelden aan de portieren van verschillende auto's. Ook waren ze op straat bezig met uit uitzoeken van kledingstukken. Een aantal kledingstukken werden meegenomen, een aantal andere kledingstukken lieten ze achter op straat.

Voor de politie in Almelo is het tot dusver onbekend waar de kleren vandaan komen. „Mogelijk zijn ze ergens uit een kledingcontainer gehaald, maar het kan ook zijn dat ze zijn weggenomen van een waslijn of iets dergelijks. Mis je kleding of weet je waar de kleding vandaan komt? Dan horen we het graag. Stuur dan even een berichtje of bel met 0900-8844 2022215754.”