Kleine rollator mag niet mee in de bus, fitte Annet (74) uit Almelo kan niet op vakantie: ‘Ik hoor er niet meer bij?!’

Het is ook niet één reisorganisatie die Annet Jonker laat staan. Meerdere touroperators vertelden haar dat ze mensen met een ‘hulpmiddel’ niet kunnen meenemen met een busreis. De argumenten verschilden soms, maar de uitkomst was hetzelfde. Ze kon niet mee. Dat overkomt steeds meer ouderen. Maar de ANVR - de branche-organisatie - onderneemt nog geen actie.

De Almelose is in haar wiek geschoten. „Ik ben niet hulpbehoevend. Ik kan zonder hulp zelfstandig de bus in en uit. En opgevouwen is die rollator niet veel groter dan een paraplu. Maar ze luisteren niet eens naar je verhaal. Zo is het, en niet anders. Ik moet maar thuis blijven zitten.” Ze laat zich niet zo maar afschepen.