Koninklijk lintje voor erfgoedkenner Harry Koop: ‘Het is altijd teamwork’

Een overvaller van 14 in Almelo? Die is nooit in zijn eentje dader

ALMELO - Weet u nog wat u deed toen u 14 was? Ik niet, maar het moet iets onschuldigs zijn geweest. Stiekem een sigaretje roken of iets dergelijks, maar veel spannender werd het vast niet. Misschien schrok ik daarom des te erger toen ik las: ‘De overvaller, die in Almelo met een groot mes een tankstation wilde binnendringen, was een jaar of 14.’ 14! Hoe is het mogelijk?

11 juni