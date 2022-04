ALMELO – De veilinghamer werd zondag driftig gehanteerd in de PopUp Expo in Almelo. Kunstliefhebbers boden er op diverse objecten tijdens de kunstveiling waarvan de opbrengst gaat naar stichting Equator Medicare.

‘Eenmaal‚ andermaal‚ verkocht!’ Die woorden klonken gistermiddag dikwijls in de PopUp Expo. Veilingmeester en oud-wethouder van Almelo Christien van Wijk hield scherp in de gaten waar handen werden opgestoken. Voor de veiling brachten kunstenaars uit Almelo en omgeving samen 80 modeltekeningen‚ schilderijen en beelden in.

School Noord-Oeganda

Om niets‚ want de veiling werd gehouden voor een goed doel: De bouw van een school voor verlos- en verpleegkundigen in Noord–Oeganda. Van het project van stichting Equator Medicare is Dick Jungst, voormalig huisarts in Almelo‚ de ambassadeur. „Op klein niveau kunnen we veel betekenen”‚ spreekt hij voor aanvang tot de aanwezigen. „Heel mooi dat kunstenaars uit de regio helpen om dit probleem aan te pakken.”

De veilig begint kalm. Op de eerste tien objecten wordt niet geboden. Totdat het olieverfschilderij ‘Noordzee’ van kunstenaar Piet van de Hoef ter veiling komt met een startbod van 400 euro. Gelijk steekt Hans Vemer zijn hand op. Meermaals wordt hij overboden, maar voor 650 euro is Vemer uiteindelijk de nieuwe eigenaar. „Dit was een van de objecten waar we onze zinnen op hadden gezet”‚ zegt de koper tevreden. „De wolken en de zee zijn heel mooi getroffen. En we dragen het doel uiteraard een warm hart toe.”

Ervaringsdeskundige

Hans Vemer en zijn echtgenote wonen bij Nijmegen en zijn speciaal voor de veiling naar Almelo gekomen. „Mijn vrouw was verpleegkundige op de kraamafdeling en zelf heb ik altijd gewerkt als gynaecoloog”‚ vertelt hij. „Daarvoor kwam ik veel in lage inkomenslanden. Het is een ellende als vrouwen en kinderen sterven tijdens de zwangerschap of rond de bevalling”‚ heeft de arts ervaren. „We vinden het dan ook belangrijk om dit project te steunen.”

Voorproefje tijdens kijkdagen

Tijdens de kijkdagen die afgelopen week van woensdag tot en met zaterdag werden gehouden‚ konden kunstliefhebbers alvast een voorproefje nemen. Joke van de Loo uit Almelo kwam donderdag kijken en markeerde het beeld ‘Kraamkamer’ van Toot Visser als een van de favorieten op haar lijstje.

Van de Loo biedt diverse keren, maar gunt het object voor 300 euro aan een andere bieder. „Jammer‚ ik had het graag gehad”‚ zegt ze. „Ik ben namelijk 33 jaar verloskundige geweest en vond het wel toepasselijk. Maar vooraf had ik een bedrag in mijn hoofd en dit was er ver boven.” Betekent dit voor haar einde veiling? „Nee hoor”‚ klinkt het hoopvol. „Gelukkig zijn er nog meer objecten waar ik op wil bieden.”

Volledig scherm Wie biedt er meer? Potentiële kopers moesten scherp zijn op de veiling. © Annina Romita